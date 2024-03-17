Автозапчасти разлетелись по дороге: ДТП с перевертышем зафиксировали во Владивостоке

Женщина отметила, что в утренние часы дорожное движение было свободным, никаких препятствий для маневров не наблюдалось. Поэтому она удивилась, когда заметила поврежденный автомобиль: повсюду разлетелись запчасти, крыша вмялась, да и в целом транспортное средство выглядело побитым.