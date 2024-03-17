Мужчина с загипсованной рукой пропал в Иркутской области

В Иркутской области сотрудники правоохранительных органов разыскивают пропавшего 27-летнего Александра Кочнева. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
«С заявлением о розыске мужчины в отделение полиции обратились его знакомые. Они рассказали, что с 13 марта он не выходит на связь», — рассказали АиФ-Иркутск в полиции.
Во время розыскных мероприятий сотрудники полиции выяснили, что последний раз его видели в районе Центрального рынка в Иркутске.
Полиция просит всех, кому что-либо известно о мужчине, кто мог его видеть — сообщить в отделение МВД.
Ранее АиФ-Иркутск писали, что также полицейские и волонтеры разыскивают 59-летнего Наиля Ахматахнова. 4 марта в Слюдянке он сел на автобус, который направлялся в Иркутск и пропал.