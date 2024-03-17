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Мужчина с загипсованной рукой пропал в Иркутской области

Из особых примет: правая рука мужчины загипсована, с собой у него была спортивная сумка.
Источник: ГУ МВД

В Иркутской области сотрудники правоохранительных органов разыскивают пропавшего 27-летнего Александра Кочнева. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

«С заявлением о розыске мужчины в отделение полиции обратились его знакомые. Они рассказали, что с 13 марта он не выходит на связь», — рассказали АиФ-Иркутск в полиции.

Во время розыскных мероприятий сотрудники полиции выяснили, что последний раз его видели в районе Центрального рынка в Иркутске.

Пропавший сибиряк был одет в чёрную куртку, шапку, трикок темно-синего цвета и темные кроссовки. Особые приметы: гипс на правой руке, с собой у него была спортивная сумка.

Полиция просит всех, кому что-либо известно о мужчине, кто мог его видеть — сообщить в отделение МВД.

Ранее АиФ-Иркутск писали, что также полицейские и волонтеры разыскивают 59-летнего Наиля Ахматахнова. 4 марта в Слюдянке он сел на автобус, который направлялся в Иркутск и пропал.