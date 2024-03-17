Десятки рыбаков эвакуируют спасатели с оторвавшейся льдины в районе Тавричанки

«По оперативным данным 17 марта в 10.30 в центр управления в кризисных ситуация поступила информация об отрыве льдины с рыбаками в Амурском заливе в районе поселка Тавричанка. К месту происшествия незамедлительно были направлены спасатели», — уточнили в ГИМС МЧС России.