Обещают золотые горы: мошенники активнее используют инвестирование для своих афер

«В одном из объявлений в интернете обещали вернуть замороженные из-за санкций активы. Было любопытно, что же такое мне могут предложить, и я зашел на эту страницу, ответил на вопросы и оставил свои контакты. После этого мне позвонил менеджер инвесткомпании. Для возврата средств, по его словам, я должен был открыть счет у “надежного иностранного брокера” и перевести ему депозит, равный стоимости заблокированных бумаг. Менеджер давал 100% гарантии, мол, и акции разморозят, и еще и заработать смогу. Суть механизма возврата он мне так и не объяснил, но в подтверждение слов прислал договор на английском. Инвесткомпания, от имени которой мне звонили, в договоре с брокером не фигурировала, и никаких ее обязательств там не было прописано. Это значит, что в случае проблем с брокером, мне бы пришлось обращаться в судебные органы другого государства. Люди, которые уже и не надеялись вернуть вложения, получив надежду, перестают мыслить критически. Вера в чудо, так называемое магическое мышление, и отсутствие знаний и опыта их подводит. На это и расчет», — поделился Сергей.