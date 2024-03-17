Обещают золотые горы: мошенники активнее используют инвестирование для своих афер

В последнее время аферисты часто маскируются под инвестиционные онлайн-проекты и брокеров, обучающих инвестированию. Они обещают золотые горы и обманным путем выманивают деньги доверчивых граждан. Рассказываем, как не стать жертвой обмана.
Ловля новичков
«По образованию я экономист и, хотя давно на пенсии, решила, что смогу разобраться в теме инвестирования. Перешла по ссылке в заинтересовавшем меня объявлении и оставила свой телефон в форме обратной связи. Мне позвонила сотрудница брокерской компании, сказала, что нужно зарегистрироваться на их сайте, прислать мои данные, в том числе скан паспорта, и заплатить за уроки. Само обучение длилось недолго, мне показали, как торговать на сайте, потом предложили перейти к практике», — рассказала Елена Викторовна, жительница Владивостока.
Псевдоброкеры стали сразу убеждать Елену Викторовну инвестировать крупную сумму и взять для этого кредит. Уверяли, что она сможет быстро заработать и вернуть банку долг. После того, как банк одобрил кредит, она внесла все заемные деньги на торговый счет через форму на брокерском сайте, оставив там и данные банковской карты. А когда попыталась купить акции, сайт стал выдавать сообщение об ошибке. Деньги со счета пенсионерка вывести не смогла, а в фирме, которая ее консультировала, перестали отвечать на звонки и сообщения.
Мошенники не случайно предлагают внести деньги через форму на их сайте, так они получают полные платежные данные и обнуляют счета жертвы. А если бы Елена Викторовна отказалась взять кредит, аферисты наверняка попытались бы воспользоваться данными паспорта, которые она прислала, для оформления онлайн-займов на ее имя у нелегальных кредиторов.
«Прежде чем брать у кого-то уроки торговли на бирже, стоит хотя бы почитать отзывы в интернете. Собираетесь торговать через брокера, у которого проходите обучение, проверьте его лицензию на сайте Банка России. Если компании нет в реестрах регулятора, то она работает незаконно и доверять ей деньги нельзя. При этом законодательство содержит запрет на гарантии доходности. Главное правило инвестирования, которое справедливо для легальных финансовых организаций и любых инструментов: чем больше возможная доходность — тем больше риск. Заранее гарантировать высокую доходность на финансовом рынке невозможно», — объяснил начальник Отдела противодействия нелегальной деятельности Дальневосточного главного управления Банка России Василий Котлевский.
Кроме того, мошенники могут выдавать себя за представителей легальных брокерских компаний. Аферисты создают поддельные страницы, оформленные в точности как настоящие сайты легальных компаний. Посмотреть официальные интернет-адреса финансовых организаций тоже можно в справочнике Банка России на его сайте www.cbr.ru.
Магическое мышление
«В одном из объявлений в интернете обещали вернуть замороженные из-за санкций активы. Было любопытно, что же такое мне могут предложить, и я зашел на эту страницу, ответил на вопросы и оставил свои контакты. После этого мне позвонил менеджер инвесткомпании. Для возврата средств, по его словам, я должен был открыть счет у “надежного иностранного брокера” и перевести ему депозит, равный стоимости заблокированных бумаг. Менеджер давал 100% гарантии, мол, и акции разморозят, и еще и заработать смогу. Суть механизма возврата он мне так и не объяснил, но в подтверждение слов прислал договор на английском. Инвесткомпания, от имени которой мне звонили, в договоре с брокером не фигурировала, и никаких ее обязательств там не было прописано. Это значит, что в случае проблем с брокером, мне бы пришлось обращаться в судебные органы другого государства. Люди, которые уже и не надеялись вернуть вложения, получив надежду, перестают мыслить критически. Вера в чудо, так называемое магическое мышление, и отсутствие знаний и опыта их подводит. На это и расчет», — поделился Сергей.
Аферисты пытаются нажиться на проблемах инвесторов: обещают перевести заблокированные акции на счета зарубежных брокеров, продать активы и вернуть деньги или выдают себя за юристов и предлагают оспорить заморозку бумаг в иностранных депозитариях. Получив деньги за свои «услуги», они исчезают.
«Очень важен вопрос, с кем вы заключаете договор. Лучше сразу разобраться, какую именно услугу оказывает компания. Если компания предлагает услуги финансового посредника, то у нее должна быть соответствующая лицензия, проверить ее можно на сайте Банка России. Убедитесь также, что ее нет в списке организаций с признаками нелегальной деятельности на сайте регулятора www.cbr.ru. Если человек заключает договор с иностранной компанией, он добровольно принимают на себя риски. Ведь защитить свои права на территории нашей страны он не сможет. Банк России не имеет полномочий применять меры к организациям, зарегистрированным в иностранных юрисдикциях. Нелегальные профучастники рынка ценных бумаг зачастую обманывают потенциальных клиентов, заявляя о наличии лицензии зарубежного регулятора. Но в большинстве случаев такие сведения не подтверждаются, “иностранные лицензии” оказываются фиктивными», — сообщил Василий Котлевский.
Модный проект
«Сейчас модно зарабатывать на всяких инвест-проектах. Наткнулся на один такой сайт, а там кадры из сериала “Слово пацана” и пишут на пацанском сленге. Мол, каждый может вырасти “от простого пацана до авторитета” — чем больше будет людей в проекте, тем быстрее взлетит “пацанская” крипта. Потом ее можно якобы продать и заработать на этом. Гарантируют какие-то баснословные проценты всем участникам, причем ежедневно», — поделился Вячеслав.
«Недавно Банк России внес в список организаций с признаками нелегальной деятельности, который ведется на сайте регулятора, интернет-проект “Слово пацана/Slovopacana”. Этот “инвестпроект” не имеет никакого отношения к создателям сериала. Мошенники просто решили воспользоваться его популярностью и создали финансовую пирамиду», — подтвердил Василий Котлевский.
Мошенники часто маскируются под инвестиционные онлайн-проекты, активно рекламируя их в интернете. Очень популярна у аферистов тема криптовалют. Они пользуются тем, что люди мало знают об этих инструментах и готовы верить в возможность получить доход буквально из воздуха. Как и в классической финансовой пирамиде, людям обещают заработок за счет привлечения новых участников. Такие фирмы-однодневки предлагают доходность существенно выше рыночной. Они возникают из ниоткуда: отсутствует информация об их деятельности в прошлом, учредителях, финансовом положении, собственных средствах. Они не ведут инвестиционную или предпринимательскую деятельность. На их сайтах нет никаких контактов. Вся обратная связь организована через соцсети. Это означает, что полиции будет очень сложно отыскать мошенников и вернуть деньги пострадавшим.
Эксперты предупреждают: при инвестировании необходимо проявлять осмотрительность, трезво оценивать риски и не принимать решения поспешно, ориентируясь исключительно на обещания из рекламы.