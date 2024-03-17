В Алматы произошла авария со смертельным исходом

Автомобиль Mitsubishi Lancer, передвигаясь по ул. Сейфуллина в южном направлении, не доезжая до ул. Макатаева, по невыясненным обстоятельствам вылетел с дороги и врезался в дерево.
Мощный удар существенно повредил кузов автомобиля. Пассажир, находившийся на переднем сиденье, судя по всему, не был пристегнут, и сильным ударом пробив лобовое стекло, от полученных травм скончался до приезда бригады медиков.
Прибывший на место ДТП экипаж дорожной полиции задержал мужчину, который, по его словам, находился на пассажирском сиденье автомобиля Mitsubishi Lancer. Однако факты доказывают обратное. Мужчина задержан и доставлен на медицинское освидетельствование по подозрению в употреблении наркотических средств.
Помощь в выяснении обстоятельств наряду полиции оказывает охранник торгово-развлекательного центра. Он видел, как с пассажирской стороны мужчина достает пострадавшего. Это указывает на то, что погибший действительно находился в пассажирском кресле, а не за рулем.
В любом случае следствию предстоит установить все подробности этого ДТП.
Информация дополняется.
А 14 марта после снегопада в Алматы, по данным полиции, водители, потеряв бдительность, совершили 22 дорожно-транспортных происшествия.