В Алматы произошла авария со смертельным исходом

Помощь в выяснении обстоятельств наряду полиции оказывает охранник торгово-развлекательного центра. Он видел, как с пассажирской стороны мужчина достает пострадавшего. Это указывает на то, что погибший действительно находился в пассажирском кресле, а не за рулем.