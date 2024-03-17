Иномарка врезалась в троллейбус в Иркутске

ДТП с участием иномарки и троллейбуса произошло около остановки «Ботанический сад» в Иркутске. Очевидцы поделились фото с места аварии в социальных сетях. От удара у легковушки сильно помяло переднюю часть автомобиля. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.