Иномарка врезалась в троллейбус в Иркутске

ДТП с участием иномарки и троллейбуса произошло около остановки «Ботанический сад» в Иркутске. Очевидцы поделились фото с места аварии в социальных сетях. От удара у легковушки сильно помяло переднюю часть автомобиля. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
Ранее агентство сообщало, что авария с участием троллейбуса произошла на Маратовской развязке в Иркутске днем 8 марта. По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал, но пассажирам пришлось самостоятельно добираться до ближайшей остановки.