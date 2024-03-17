Ребенок получил травмы в ДТП в Хабаровске

Вечером 16 марта в Хабаровске произошло ДТП, в котором пострадал ребенок.
— В 17:49 на улице Шеронова, в районе дома № 55, водитель автомобиля Nissan Liberty при повороте налево не предоставил преимущество в движении, что привело к столкновению с Mazda Demio, — рассказали в Госавтоинспекции Хабаровска.
В результате столкновения, пассажир Mazda Demio, ребенок 2018 года рождения, получил травмы. Его доставили в медицинское учреждение для проведения детального обследования. Прокуратура Хабаровска контролирует ход проверки, проводимой правоохранительными органами.
Водителям напоминают о необходимости соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на дорогах.