В Новосибирске в ДТП на ул. Станиславского пострадала годовалая девочка

Вечером в субботу, 16 марта в ДТП в Ленинском районе Новосибирска пострадал малолетний ребёнок. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД города.
По данным ведомства, инцидент произошёл в 20:20 на улице Станиславского. 37-летний водитель Mazda Demio двигался со стороны площади Труда и во время разворота на перекрёстке с улицей Котовского столкнулся с Хондой, за рулём которой находился 32-летний мужчина.
В результате столкновения пострадал пассажир Хонды — девочка 2023 года рождения. Её доставили в больницу на карете скорой помощи, характер полученных ею травм уточняется.
На месте аварии работал наряд ДПС, специалисты устанавливают обстоятельства происшествия.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что нетрезвый водитель отправится в колонию за ДТП с двумя пострадавшими.