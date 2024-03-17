В Новосибирске в ДТП на ул. Станиславского пострадала годовалая девочка

По данным ведомства, инцидент произошёл в 20:20 на улице Станиславского. 37-летний водитель Mazda Demio двигался со стороны площади Труда и во время разворота на перекрёстке с улицей Котовского столкнулся с Хондой, за рулём которой находился 32-летний мужчина.