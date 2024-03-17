Завершена спасательная операция по эвакуации рыбаков со льдины в Тавричанке

44 человека сняли с отколовшейся льдины в районе Тавричанки. Многие из них побывали в воде, но серьёзная медицинская помощь никому не понадобилась.
Любителей зимней рыбалки, которые оказались отрезанными от «большой земли» после разрушения прибрежного льда, доставили на берег на лодках Владивостокской и Надеждинской служб спасения, а также на плавсредствах добровольцев. Кроме того, в спасательной операции принимали участие спасатели Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС по Приморскому краю.
На этот раз обошлось без жертв. Людей вывезли на берег. Тем не менее, рыбаки продолжают выходить на лёд. Группу таких рыбаков обнаружили прямо в месте проведения спасательной операции — они удили рыбу на оставшемся неповреждённым участке льда.
«Произошедшее никого ничему не научило», — резюмировал координировавший спасательные работы вице-мэр Владивостока Дмитрий Свитайло.
Запрет выхода на лёд в южной части Приморья действует с 20 февраля. Однако, любители зимней рыбалки игнорируют ему.
Сейчас решается вопрос, взыщут ли со спасённых рыбаков стоимость операции по их спасению.