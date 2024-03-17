Завершена спасательная операция по эвакуации рыбаков со льдины в Тавричанке

Любителей зимней рыбалки, которые оказались отрезанными от «большой земли» после разрушения прибрежного льда, доставили на берег на лодках Владивостокской и Надеждинской служб спасения, а также на плавсредствах добровольцев. Кроме того, в спасательной операции принимали участие спасатели Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС по Приморскому краю.