Стало известно состояние гимнастки, которая сорвалась в цирке Новосибирска

25-летнюю Елизавету Чумакову унесли на носилках. Стало известно состоянии девушки после падения.
Как рассказали очевидцы в Telegram-канале «АСТ-54 Black», гимнастка упала во время выполнения одного из элементов шоу. Свидетели сообщают, что она ударилась головой. После падения не двигалась, её унесли на носилках.
Пострадавшую госпитализировали в Городскую клиническую больницу № 1.
Представители цирка уточнили, что Елизавета находилась в сознании. Медики проводят полное обследование, но серьезных травм нет.