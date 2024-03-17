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Глава Нижнекамска опроверг информацию о массовых ЧП на предприятиях района

Рамиль Муллин заверил, что все работает в штатном режиме.
Источник: Пресс-служба Правительства Республики Татарстан

Глава Нижнекамска Рамиль Муллин опроверг информацию о массовых ЧП на предприятиях района. Ранее подобную информацию распространили в мессенджерах и социальных сетях.

Мэр попросил жителей не реагировать на вбросы недоброжелателей о якобы чрезвычайных происшествиях на предприятиях Нижнекамского района. Муллин назвал такую информацию фейком. Он заверил, что все социальные объекты и предприятия работают в штатном режиме.

«Угрозы для жизни жителей города и района нет», — подчеркнул Рамиль Муллин.

Ранее сообщалось, что Рамиль Муллин планирует сделать Нижнекамск «городом в лесу».