Глава Нижнекамска опроверг информацию о массовых ЧП на предприятиях района

Глава Нижнекамска Рамиль Муллин опроверг информацию о массовых ЧП на предприятиях района. Ранее подобную информацию распространили в мессенджерах и социальных сетях.
Мэр попросил жителей не реагировать на вбросы недоброжелателей о якобы чрезвычайных происшествиях на предприятиях Нижнекамского района. Муллин назвал такую информацию фейком. Он заверил, что все социальные объекты и предприятия работают в штатном режиме.
«Угрозы для жизни жителей города и района нет», — подчеркнул Рамиль Муллин.
Ранее сообщалось, что Рамиль Муллин планирует сделать Нижнекамск «городом в лесу».