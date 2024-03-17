Глава Нижнекамска опроверг информацию о массовых ЧП на предприятиях района

Мэр попросил жителей не реагировать на вбросы недоброжелателей о якобы чрезвычайных происшествиях на предприятиях Нижнекамского района. Муллин назвал такую информацию фейком. Он заверил, что все социальные объекты и предприятия работают в штатном режиме.