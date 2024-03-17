Соседи в шоке: в дачном поселке под Тольятти в двух домах живут сразу 68 кошек

— Мы, конечно, понимаем, что это беспокойство для соседей, — говорит зоозащитница. — Но именно поэтому мы с семьей переехали из квартиры в дачный поселок, где большинство соседей живут только летом. Мы позаботились о хорошей оградке, чтобы животные не лазали на соседние участки. Но, разумеется, мы не планируем отказываться от заботы о животных. Ведь каждую осень нашего полку прибывает именно потому, что дачники летом заводят питомцев, а по осени, в холода бросают их на произвол судьбы.