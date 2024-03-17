Соседи в шоке: в дачном поселке под Тольятти в двух домах живут сразу 68 кошек

В дачном поселке под Тольятти обитают сразу 68 кошек. Хвостатые обосновались в двух соседних домах в СНТ «Водолей». «КП-Самара» узнала, как там оказалось столько животных и как к этому относятся местные жители.
Забота о брошенных животных
В доме зоозащитницы Натальи Наумовой сейчас живут 24 кошки и еще шесть собак. Некоторые прибились к ней с чужих дач.
— Мы, конечно, понимаем, что это беспокойство для соседей, — говорит зоозащитница. — Но именно поэтому мы с семьей переехали из квартиры в дачный поселок, где большинство соседей живут только летом. Мы позаботились о хорошей оградке, чтобы животные не лазали на соседние участки. Но, разумеется, мы не планируем отказываться от заботы о животных. Ведь каждую осень нашего полку прибывает именно потому, что дачники летом заводят питомцев, а по осени, в холода бросают их на произвол судьбы.
Ровно половина кошек Натальи совершенно дикие и не даются в руки. Для них на участке построен отдельный домик, куда они приходят погреться и поесть.
— Из-за того, что ни боятся людей, мы даже не можем их пристроить, — говорит Наталья. — У нас в приюте «Хелп ТЛТ» для животных-инвалидов каждый месяц проходит выставка-раздача, но своих питомцев я туда затащить просто не могу. 12 других моих кошек — очень старые или сильно больные. Я просто хочу дать им возможность дожить спокойно.
И еще 44
Наталья Наумова давно знала, что почти напротив ее дома живет семейная пара, которая тоже держит множество кошек.
— Мне понадобилось около двух лет, чтобы добиться от них доверия, чтобы они пустили меня к себе, — делится Наталья. — Это очень замкнутые и недоверчивые люди. Когда я попала в дом, выяснила, что у них живут 44 кошки в очень плохих условиях. Животные были истощены.
Зоозащитница смогла убедить соседей позволить стерилизовать их кошек и котов. Семейная пара долго не могла поверить, что процедура будет бесплатной. Стерилизацию провели благодаря проекту «Вектор помощи» Фонда помощи бездомным животным «Зоология» при поддержке министерства экономического развития и инвестиций Самарской области, а также на личные средства Натальи.
Кроме того, зоозащитница смогла найти женщину, которая последние два месяца покупает кошкам корм. Светлана привезла уже шесть мешков корма по 10 кг. На здоровом питании кошки округлились, повеселели и стали выглядеть здоровыми и довольными.