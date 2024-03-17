«Он до последнего лез в горящий дом»: В Татарстане отец спас из огня 8-летнего сына и впал в кому

— Я впервые была свидетелем такого страшного ЧП. Мужчина кричал и все время рвался в пламя. А там забор. Мы ему сказали, чтобы он вышел. Дом был весь в огне, взрывалось что-то. Он выбегал за забор, а потом обратно. И до приезда пожарных не выходил, — пояснила очевидец происшествия Татьяна.