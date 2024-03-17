«Он до последнего лез в горящий дом»: В Татарстане отец спас из огня 8-летнего сына и впал в кому

В Елабуге 15 марта произошла ужасная трагедия. В поселке «Гринландия» в одном из частных домов вспыхнул смертельный пожар. Отец семейства 29-летний Артур Гатауллин пытался вызволить детей из огня, но спасти удалось только одного. Двое других погибли, а сам мужчина получил тяжелейшие ожоги и впал в кому. «КП-Казань» разбирается в подробностях происшествия.
Ничто не предвещало беды
Как рассказала «Комсомолке» супруга Артура 35-летняя Тамара Гатауллина, в ту ночь она вместе с 6-летним сыном находилась на гастролях в Нижнем Новгороде. Как вдруг ее разбудил тревожный звонок. Знакомые сообщили — случилась беда!
— Мне сказали, что наш дом сгорел. Мой трехлетний сын и 12-летняя дочка погибли. Другой 8-летний сынок получил травмы, а муж в тяжелом состоянии доставлен в реанимацию, — со слезами рассказала Тамара.
После скорбной вести мир женщины словно рухнул. В глазах потемнело, а по телу пошла дрожь. Женщина кое-как села в машину и вместе с ребенком выехала в Казань. По пути домой друзья сообщали ей последние известия о муже и выжившем ребенке. О чем она поделилась с «Комсомолкой».
— Артур сейчас лежит в Елабужской ЦРБ. У него 93% ожогов. А сын находится в БСМП. Медики оценивают его состояние как удовлетворительное. По приезду сразу же поеду к мужу. Потом к ребенку, — говорит Тамара.
Как рассказала женщина, пожар возник из-за взрыва газового котла. При этом котел был совершенно новый, исправно работал и ранее не создавал угрозы возгорания. К слову, взрывной волной ударило по всем близлежащим объектам. В том числе и двум личным автомобилям, которые сгорели дотла.
В результате пожара женщина и ее 6-летний сын остались без жилья. Двухэтажный дом и все имущество полностью выгорели. Власти Елабуги распорядились выделить им трехкомнатную квартиру и денежную компенсацию. Вот только детишек уже не вернуть.
Тамара не знает, что было бы, окажись она рядом с супругом в ту роковую ночь. Но, по словам очевидцев, сам Бог отвел ее от беды. Ведь той ночью по улице Истэлек был самый настоящий ад.
«Я впервые была свидетелем такого страшного ЧП»
В районе полуночи мимо поселка «Гринландия» на машине проезжала жительница Елабуги Татьяна. Увидев пожар, она остановилась, вызвала МЧС и бросилась на помощь погорельцам.
— Я впервые была свидетелем такого страшного ЧП. Мужчина кричал и все время рвался в пламя. А там забор. Мы ему сказали, чтобы он вышел. Дом был весь в огне, взрывалось что-то. Он выбегал за забор, а потом обратно. И до приезда пожарных не выходил, — пояснила очевидец происшествия Татьяна.
Со слов Татьяны, Артур сидел у забора внутри двора и кого-то или что-то прижимал. Она не смогла точно разглядеть. В этот момент подъехали пожарные и вывели его. Женщина соболезнует этой семье и просит Бога, чтобы мужчина выжил.
— Этот отец — герой. Не чувствуя боли, он до последнего лез в горящий дом. Кричал — «Мои дети.. Там мои дети!» — вспоминает женщина.
Образцовая семья
По словам знакомой Тамары и Артура Екатерины Вотяковой, семья Гатауллиных является образцовой. У Тамары свой бизнес — она владеет магазином. Вдобавок состоит в родительском комитете детсада, куда водит детей. Артур работает на кислородной станции и активно помогает супруге в воспитании ребятишек.
— Очень хорошая семья. У них детки такие воспитанные. Младший сынок был смышленым, добрым и ласковым. Малыш рос на наших глазах. Сейчас весь город переживает траур из-за беды в этой семье, — со скорбью произнесла Екатерина.
Тем временем
Близкие и друзья Тамары организовали сбор средств в поддержку семьи. Получить реквизиты для перевода можно, написав в редакцию «КП-Казань» по адресу kazan@red.kp.ru.