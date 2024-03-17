В Запорожской области дроны атаковали избирательный участок

«В городе Каменка-Днепровская сегодня утром произошла атака БПЛА на помещение УИК 504. Атака была произведена до открытия избирательного участка, никто не пострадал, но возник пожар второго этажа здания. В этой связи участок был оперативно перемещен и открылся в резервном помещении» , — сообщили в избиркоме.
Участок расположен в местном Доме культуры, уточнили в комиссии.
По предварительным данным, пострадавших нет, идет тушение пожара.
Запорожская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.