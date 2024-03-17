На Сызранском НПЗ в Самарской области полностью ликвидировали пожар

Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил РИА Новости, что утром в субботу БПЛА атаковали Сызранский и Новокуйбышевский НПЗ. В результате на первом заводе возникло возгорание установки по переработке нефтепродуктов, на втором предприятии атака была пресечена. По предварительным данным, пострадавших нет.