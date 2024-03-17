Над Белгородской областью уничтожили несколько снарядов ВСУ

«17 марта около 8:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением девяти снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 “Вампир” и трех снарядов реактивной системы залпового огня “Ураган”», — отметили в ведомстве.
Дежурные средства российской ПВО уничтожили все реактивные снаряды в воздухе.
Перед этим в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность.
Украина в последнее время усилила попытки атаковать приграничные регионы России. В частности, в субботу утром ВСУ обстреляли Белгород, в результате два человека погибли, еще трое получили ранения.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной — 350 километров.