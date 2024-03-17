При пожаре на улице Иркутской в Воронеже спасли троих детей

К месту ЧП съехались 6 пожарных машин, сообщили в пресс-службе МЧС по Воронежской области в субботу, 16 марта.
Сообщение о возгорании в многоэтажном жилом доме поступило на пульт спасателей в 19.09. Огонь разгорелся на 4 этаже, а на 5 этаже случилось сильное задымление. Из верхних этажей эвакуировали в масках спасаемого 15 человек, среди которых были трое детей.
Огонь разгорелся в комнате на 4 этаже на площади 10 метров квадратных. Пожар ликвидировали в 19.54. Как ранее сообщал «МК в Воронеже», в квартире оказался ее хозяин, которого поначалу приняли за труп. Однако позже мужчина встал, отряхнулся и пошел.
В ликвидации пожара участвовал 21 спасатель. Причины возгорания устанавливаются.