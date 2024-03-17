При пожаре на улице Иркутской в Воронеже спасли троих детей

Огонь разгорелся в комнате на 4 этаже на площади 10 метров квадратных. Пожар ликвидировали в 19.54. Как ранее сообщал «МК в Воронеже», в квартире оказался ее хозяин, которого поначалу приняли за труп. Однако позже мужчина встал, отряхнулся и пошел.