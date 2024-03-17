17 беспилотников атаковали объекты в Краснодарском крае 17 марта

Краснодарский край подвергся массированной атаке беспилотников ночью 17 марта. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи и утра 17 марта пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — уточнили в ведомстве.
17 БПЛА были уничтожены силами ПВО на территории Кубани. Один из них во время атаки на нефтезавод в Славянском районе. Погиб работник НПЗ. Предварительно, у него случился сердечный приступ.
Помимо объектов в Краснодарском крае атаке БПЛА подверглись объекты в Московской (4 БпЛА), Белгородской (3 БпЛА), Калужской (2 БпЛА), Орловской (1 БпЛА), Ростовской (1 БпЛА), Ярославской (4 БпЛА) и Курской (3 БпЛА) областей.