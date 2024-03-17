В посольстве РФ в Румынии сообщили о попытке сорвать голосование

«Можем предположить, что данное происшествие — намеренная попытка недругов России спровоцировать панику и сорвать сегодняшнее голосование российских граждан на выборах президента РФ в Бухаресте, — указывается в нем. — Заверяем всех наших неблагожелателей, что подобные провокации заведомо обречены на провал. Все необходимые меры безопасности для организации и проведения голосования, а также обеспечения наших граждан их конституционным правом соблюдены».
Посольство напоминает, что «как российским, так и румынским законодательством предусмотрена уголовная ответственность за воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий, не говоря уже о других статьях уголовных кодексов обеих стран, применимых к данной ситуации».
16 марта неподалеку от посольства России в Бухаресте была обнаружена брошенная сумка. О подозрительном предмете по телефонному номеру 112 сообщило неизвестное лицо. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции оцепили участок бульвара, перекрыв движение автотранспорта и прохожих. После проверки содержимого сумки саперами выяснилось, что она не представляет опасности.