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В посольстве РФ в Румынии сообщили о попытке сорвать голосование

БУХАРЕСТ, 17 марта. /ТАСС/. Найденная перед российским посольством в Бухаресте подозрительная сумка перед голосованием на выборах президента РФ представляет собой намеренную попытку недругов России спровоцировать панику и сорвать голосование. Это подчеркивается в заявлении, распространенном российским диппредставительством.
Источник: AP 2023

«Можем предположить, что данное происшествие — намеренная попытка недругов России спровоцировать панику и сорвать сегодняшнее голосование российских граждан на выборах президента РФ в Бухаресте, — указывается в нем. — Заверяем всех наших неблагожелателей, что подобные провокации заведомо обречены на провал. Все необходимые меры безопасности для организации и проведения голосования, а также обеспечения наших граждан их конституционным правом соблюдены».

Посольство напоминает, что «как российским, так и румынским законодательством предусмотрена уголовная ответственность за воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий, не говоря уже о других статьях уголовных кодексов обеих стран, применимых к данной ситуации».

16 марта неподалеку от посольства России в Бухаресте была обнаружена брошенная сумка. О подозрительном предмете по телефонному номеру 112 сообщило неизвестное лицо. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции оцепили участок бульвара, перекрыв движение автотранспорта и прохожих. После проверки содержимого сумки саперами выяснилось, что она не представляет опасности.