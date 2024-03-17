В Крыму спасли туристов, заблудившихся в горах Судака

Около двух ночи в МЧС поступило сообщение о том, что группа туристов вышла на прогулку в районе села Солнечная Долина городского округа Судак и заблудилась в горно-лесной местности. Отмечается, что молодые люди не регистрировали группу в спасательных службах, к походу не подготовились: с собой у них не было запаса воды, теплой одежды, удобной обуви, фонарика и прочих необходимых вещей. Им удалось связаться с МЧС и вызвать помощь. Спасатели незамедлительно выдвинулись на место и приступили к поискам.