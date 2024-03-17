Два человека погибли в результате ДТП в Выксе 16 марта

Авария с двумя погибшими и тремя пострадавшими произошла в Выксе 16 марта. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского управления ГИБДД.
Днем в центре города столкнулись две иномарки. До приезда медиков скончались два человека. Еще троих, в том числе ребенка, отправили в больницу.
Ранее мы писали, что два фельдшера скорой помощи попали в больницу после ДТП на Автозаводе. Спецмашина столкнулась с легковым автомобилем.
Напомним, что ДТП с одним погибшим произошло на трассе М-7 в Воротынском районе 12 марта. Иномарка врезалась в «ГАЗель». В обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники ГИБДД.