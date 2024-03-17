В Ростовской области лошадь ударила наездницу копытом в грудь

По словам очевидцев, девушка проводила конные прогулки по площади Победы и прилегающему к ней парку. В какой-то момент к наезднице подошла ее подруга, которая выгуливала собаку. Пес с самого начала не поладил с большим животным. Питомец начал лаять, а затем вцепился зубами в ноги лошади. Скакун начал брыкаться. Конюх попыталась оттащить собаку и получила удар копытом.