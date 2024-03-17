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В Ростовской области лошадь ударила наездницу копытом в грудь

В Ростовской области лошадь ударила копытом в грудь 18-летней наезднице.
Источник: МК.RU Ростов-на-Дону

Происшествие случилось в городе Волгодонске 16 марта.

По словам очевидцев, девушка проводила конные прогулки по площади Победы и прилегающему к ней парку. В какой-то момент к наезднице подошла ее подруга, которая выгуливала собаку. Пес с самого начала не поладил с большим животным. Питомец начал лаять, а затем вцепился зубами в ноги лошади. Скакун начал брыкаться. Конюх попыталась оттащить собаку и получила удар копытом.

Несчастная упала на асфальт и стала задыхаться. Прохожие вызвали ей «скорую». Медработники доставили пострадавшую в больницу.

несчастный случай