В Белгородской области при атаке беспилотника погибла девушка

Минобороны России сообщило, что средства ПВО около 08.00 мск уничтожили в небе над Белгородской областью 9 снарядов реактивной системы RM-70 «Вампир» и три снаряда реактивной системы «Ураган». Глава региона уточнил, что система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом.
«У нас погиб подросток — девушка 16 лет. От прилета снаряда загорелся частный жилой дом, в котором она находилась. Хотел выразить искренние слова соболезнования семье. Вместе с вами скорбит вся Белгородская область, вся наша страна… Разговаривал с ее отцом на месте происшествия — папа в шоковом состоянии и тоже пострадал, у него закрытая черепно-мозговая травма, ожоги тела и отравление угарным газом», — написал Гладков.
Губернатор уточнил, что пострадавший доставлен в городскую больницу № 2 города Белгорода. Ему оказывается вся необходимая помощь.