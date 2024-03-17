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В Каменке-Днепровской Запорожской области перенесли участок для голосования

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар — РИА Новости. Голосование не прерывалось из-за атаки дронов на избирательный участок в Доме культуры в Каменке-Днепровской Запорожской области, участок переместили в безопасное место, сообщили РИА Новости в облизбиркоме.
Источник: © РИА Новости

Ранее в избирательной комиссии Запорожской области сообщили, что в городе Каменка-Днепровская в воскресенье утром дроны нанесли удар по избирательному участку в Доме культуры, возникший пожар в здании тушат силы МЧС.

«Атака произошла до открытия участка, поэтому его (участок) переместили в безопасное место. Голосование поэтому на выборах не прерывалась», — сообщили в избиркоме.

Там подтвердили, что после атаки дронов на Дом культуры пострадавших нет.

Запорожская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.