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Крупный пожар произошел в пригороде Алматы: пламя охватило 1000 квадратных метров

Пострадавших в результате пожара нет.
Источник: t.me/kris_p_almaty_official

АСТАНА, 17 мар — Sputnik. Склад загорелся в селе Байтерек Енбекшиказахского района Алматинской области, сообщает МЧС Казахстана.

На место незамедлительно направили силы и средства департамента по ЧС региона по повышенному рангу вызова.

По прибытии на место вызова было установлено, что произошло загорание цеха и склада по производству салфеток с угрозой перехода на соседний жилой дом.

Задействованы около 60 человек личного состава и порядка 20 единиц техники департамента по ЧС.

Пожар локализован в 11−01. Работа по тушению пожара продолжается, отметили в ведомстве.

Предварительная площадь пожара составляет 1 000 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет.

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