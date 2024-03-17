Крупный пожар произошел в пригороде Алматы: пламя охватило 1000 квадратных метров

АСТАНА, 17 мар — Sputnik. Склад загорелся в селе Байтерек Енбекшиказахского района Алматинской области, сообщает МЧС Казахстана.
На место незамедлительно направили силы и средства департамента по ЧС региона по повышенному рангу вызова.
По прибытии на место вызова было установлено, что произошло загорание цеха и склада по производству салфеток с угрозой перехода на соседний жилой дом.
Задействованы около 60 человек личного состава и порядка 20 единиц техники департамента по ЧС.
Пожар локализован в 11−01. Работа по тушению пожара продолжается, отметили в ведомстве.
Предварительная площадь пожара составляет 1 000 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет.