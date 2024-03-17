Ограничения введены на работу аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский

«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — говорится в сообщении пресс-секретаря ведомства Артема Кореняко.
Уточняется, что ограничения действуют с 9:39 мск.
В этот день Минобороны РФ сообщило, что около 10:15 в городском округе Домодедово была отражена атака беспилотника. Как указал мэр Москвы Сергей Собянин, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Ранее в этот день в Домодедово были сбиты два беспилотника, еще один БПЛА — в Раменском городском округе, а также один беспилотник — в Ступинском городском округе.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.