«Положил камни и кирпичи в стиральные машины, устроил поджег, разрубил технику топором». Кобринчанин получил 9 лет за разгром прачечной

Так, кобринчанин через окно проник в прачечную, чтобы устроить там разгром. Мужчина положил в барабанные отсеки стиральных и сушильных машин кирпичи и камни и включил их. Но еще фигурант поджег промышленный гладильный каток и двигатель сушильного барабана. Однако и на этом мужчина не успокоился, он взялся за топор — изрубил оргтехнику, офисную мебель, иллюминаторы и дисплеи оборудования. Стиральные машинки и вся другая техника пришли в негодность.