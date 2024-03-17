«Положил камни и кирпичи в стиральные машины, устроил поджег, разрубил технику топором». Кобринчанин получил 9 лет за разгром прачечной

Житель Кобринского района из-за обиды на владельца разгромил прачечную и пошел под суд. Подробности уголовного дела сообщили в пресс-службе Брестского облсуда.
Так, кобринчанин через окно проник в прачечную, чтобы устроить там разгром. Мужчина положил в барабанные отсеки стиральных и сушильных машин кирпичи и камни и включил их. Но еще фигурант поджег промышленный гладильный каток и двигатель сушильного барабана. Однако и на этом мужчина не успокоился, он взялся за топор — изрубил оргтехнику, офисную мебель, иллюминаторы и дисплеи оборудования. Стиральные машинки и вся другая техника пришли в негодность.
Сообщается, что все действия злоумышленника были связаны с тем, что он хотел отомстить владельцу прачечной.
Причиненный ущерб превысил 88,9 тысячи белорусских рублей, что является особо крупным размером. Причем ущерб получил не только владелец прачечной, но и другие юрлица.
Свою вину на суде кобринчанин не признал. Однако к этому времени он частично возместил ущерб, чтобы посчитали смягчающим обстоятельством при вынесении приговора.
В итоге суд признал фигуранта виновным в умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества, совершенными общеопасным способом, повлекшие причинение ущерба в особо крупном размере (ч.3 ст. 218 Уголовного кодекса Беларуси) и приговорил к 9 годам заключения в исправительной колонии в условиях усиленного режима.
Также с него взыщут в пользу торгового предприятия возмещение ущерба — немногим более 5,6 тысячи белрублей.
Приговор еще может быть опротестован.