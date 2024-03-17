Семь человек пострадали в ДТП с автобусом Чемкент — Новосибирск

В момент аварии в автобусе находилось 56 человек: два водителя и 54 пассажира, трое из которых дети. В результате пострадали семь человек, они получили ушибы лёгкой степени. Все они осмотрены сотрудниками скорой помощи. Один человек госпитализирован в городскую больницу Славгорода. Детей среди пострадавших нет.