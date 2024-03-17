Семь человек пострадали в ДТП с автобусом Чемкент — Новосибирск

Утром в воскресенье, 17 марта в Алтайском крае произошло ДТП с пассажирским автобусом, следовавшим по маршруту Чемкент — Новосибирск. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС по Алтайскому краю.
По данным ведомства, на автодороге регионального значения в районе села Гришковка Немецкого национального района водитель автобуса не справился с управлением, допустил съезд транспортного средства с трассы и опрокидывание автобуса на бок..
В момент аварии в автобусе находилось 56 человек: два водителя и 54 пассажира, трое из которых дети. В результате пострадали семь человек, они получили ушибы лёгкой степени. Все они осмотрены сотрудниками скорой помощи. Один человек госпитализирован в городскую больницу Славгорода. Детей среди пострадавших нет.
«Пожарно-спасательными подразделениями автобус стабилизирован. Техника исправна. Водители самостоятельно выдвигаются на данном автобусе в Казахстан. Пассажирам предоставлен автобус для доставки к месту следования», — уточнили в пресс-службе управления МЧС по Алтайскому краю..
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске в ДТП на ул. Станиславского пострадала годовалая девочка.