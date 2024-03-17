На заснеженной трассе под Волгоградом столкнулись фура и пикап

По данным ГБУЗ «Клиническая станция скорой медицинской помощи», авария произошла в 20 км от Михайловки на трассе Р-22 в 3.45 ночи. На вызов выехали две бригады медиков.
Произошло столкновение большегруза «Вольво» и пикапа «Ниссан». Первый перевернулся на дороге. Спустя час в лежащую на боку фуру врезалась «Лада».
На месте аварии водители первых двух машин отказались от осмотра врачей, как и водитель «Лады» 1976 г. р. и его пассажир 1982 г. р. Медпомощь и госпитализация потребовалась пассажирке 1970 г. р. Ее доставили в Михайловскую ЦРБ.