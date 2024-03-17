На заснеженной трассе под Волгоградом столкнулись фура и пикап

На месте аварии водители первых двух машин отказались от осмотра врачей, как и водитель «Лады» 1976 г. р. и его пассажир 1982 г. р. Медпомощь и госпитализация потребовалась пассажирке 1970 г. р. Ее доставили в Михайловскую ЦРБ.