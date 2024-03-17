Очередной пожар на стройке дома произошел в Иркутске

Строящийся дом загорелся в Ново-Ленино в Иркутске в ночь на 17 марта. Очевидцы поделились кадрами с места происшествия в социальных сетях. На месте работали пожарные. Подробности уточняются. Об этом пишет ИА IrkutskMedia.
Напомним, что огонь охватил строящийся 17-этажный дом на улице Улан-Баторской в Иркутске утром 6 марта. На 16-м этаже загорелись строительные леса. Ранее пожар произошел на одной из строек многоквартирного дома на улице Лызина в столице региона в конце января. Первыми возгорание увидели спасатели.