Очередной пожар на стройке дома произошел в Иркутске

Напомним, что огонь охватил строящийся 17-этажный дом на улице Улан-Баторской в Иркутске утром 6 марта. На 16-м этаже загорелись строительные леса. Ранее пожар произошел на одной из строек многоквартирного дома на улице Лызина в столице региона в конце января. Первыми возгорание увидели спасатели.