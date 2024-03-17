«Аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский вернулись к штатной работе. В 11:15 мск временные ограничения <…> сняты», — говорится в сообщении.
Отмечается, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
Как сообщили в Домодедово, во время действия ограничений на запасные аэродромы было направлено три рейса: Норильск — Москва и Горно-Алтайск — Москва (ушли в Нижний Новгород) и Ош — Москва (ушел в Шереметьево).
Ранее в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что в Домодедово была отражена атака беспилотника.