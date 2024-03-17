Подросток остановил товарный поезд в Жодино

МИНСК, 17 мар — Sputnik. Школьник в Жодино был задержан после того, как бросил автомобильную покрышку на железнодорожные пути, по которым двигался товарный поезд, об этом сообщили в пресс-служба МВД.
Сообщение о том, что между остановочными пунктами «Жодино — Южное» и «Барсуки» на пути неизвестный из хулиганских побуждений бросил покрышку, поступило в Жодинский ГУВД вечером 9 марта.
В это время по путям следовал товарный поезд. Из-за разъединения тормозных рукавов между вторым и третьим вагонами состав остановился.
«В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий сыщики установили и задержали подозреваемого — 14-летнего жителя Жодино, ученика восьмого класса», — рассказали в пресс-службе.
Следователями возбуждено уголовное дело за хулиганство.
В МВД напомнили родителям о том, что следует обращать внимание, где, как и с кем ребенок проводит досуг, а также на его увлечения и круг общения.