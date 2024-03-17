Мужчина задушил поясом от халата знакомую во Владивостоке

«Вечером 13 марта 2024 года в квартире дома № 118 на проспекте Красного Знамени во Владивостоке в результате ссоры на почве ревности он задушил поясом от халата свою 38-летнюю знакомую», — сообщили в пресс-прокуратуре Приморского края.
Мужчина попытался скрыться с места убийства и, пытаясь избавить от орудия преступления, выкинул его в мусоропровод.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». По решению суда он заключен под стражу на 1 месяц 29 дней.
Напомним, в Приморье возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины и ее 7-летнего сына. После совершения преступления сожитель потерпевшей свел счеты с жизнью.