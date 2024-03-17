Мужчина задушил поясом от халата знакомую во Владивостоке

«Вечером 13 марта 2024 года в квартире дома № 118 на проспекте Красного Знамени во Владивостоке в результате ссоры на почве ревности он задушил поясом от халата свою 38-летнюю знакомую», — сообщили в пресс-прокуратуре Приморского края.