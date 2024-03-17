Попытка поджога совершена на избирательном участке в посольстве РФ в Кишиневе

КИШИНЕВ, 17 мар — Sputnik. На избирательном участке в посольстве России в Кишиневе была предпринята попытка поджога. Неизвестный перебросил емкость с зажигательной смесью через ворота посольства.
Поджигатель задержан карабинерами, как стало известно корреспонденту Sputnik, ему около 40 лет.
Допуск людей на участок временно прекращен, пострадавших нет.
В столице Молдовы избирательный участок № 8204 открылся в консульском отделе посольства РФ, он начал работу в восемь утра по кишиневскому времени. Еще до открытия участка перед зданием посольства уже стала формироваться очередь из желающих принять участие в голосовании.
Ранее российские дипломаты отметили, что рассчитывают на содействие властей Молдовы в обеспечении спокойной атмосферы голосования на выборах президента РФ.
Несмотря на обращение России к Молдове с просьбой открыть несколько избирательных участков для голосования на выборах президента РФ, власти страны разрешили открыть только один — на территории российского посольства в Кишиневе.