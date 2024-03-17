В ходе спецоперации погиб 18-летний боец из Ростовской области

Алексей Иващенко был смертельно ранен при выполнении боевой задачи.
Молодой человек родом из города Донецка. После окончания школы, он отправился служить в Вооруженные силы РФ. На срочной службе Алексей подписал контракт и стал участником СВО.
Алексея похоронят в родном городе 18 марта. По информации газеты «Донецкий рабочий», церемония прощания состоится в 14:00 в Гундоровском Свято- Успенском Храме.
Будет ли боец представлен в ордену Мужества или другой государственной награде, станет известно позже.