17 случаев мошенничества: в Турции задержали казахстанку, подозреваемую в обмане с продажей авто

Женщину подозревают в обмане граждан на крупную сумму в группе лиц по предварительному сговору. При этом объявления о продаже автомобилей были размещены на одном из популярных сайтов. Сейчас полиция расследует 17 случаев мошенничества. Задержанную водворили в изолятор временного содержания в Алматы. Согласно статье 190 УК РК, мошенничество наказывается: исправительными работами или штрафом в размере до 4000 МРП (14,7 млн тенге); либо привлечением к общественным работам на срок до 1000 часов; либо ограничением свободы на срок до 7 лет; либо лишением свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.