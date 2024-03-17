В МО РФ рассказали о потерях ВСУ на донецком направлении за сутки

«На донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, две боевые бронированные машины и пять автомобилей», — говорится в сообщении.
Уточняется, что также ВС РФ нанесли поражение формированиям 28-й, 42-й и 93-й механизированных, 17-й танковой, 5-й, 92-й штурмовых бригад ВСУ и 104-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Богдановка, Красное, Курдюмова, Перше Травня, Клещеевкк и Андреевка Донецкой Народной Республики.