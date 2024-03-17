Ложную информацию о белгородских беженцах в Воронежскую область опровергли

з бегут белгородцы якобы в наш регион. Эту ложную информацию опровергли в Telegram-канале «Война с фейками. Воронежская область» в воскресенье, 17 марта.
Этот фейк об эвакуации белгородцев уже опровергали власти. И сегодня правительство Воронежской области заявляет, что наш регион всегда готов помочь гражданам из соседних областей, однако заявки на размещение беженцев не поступали.
Понятно, что подобные информационные вбросы будут сопровождать выборы главы государства всё время. Украинские медиа пытаются запугать россиян, сообщают о взрывах, минировании избирательных участков. Но их методы обработки не действуют. И в настоящее время свой выбор главы государства уже сделали 61,89% жителей Воронежской области.