Начинающие водители столкнулись на перекрестке в Комсомольске

— 19-летний водитель «Сузуки» с 1,5-летним стажем при повороте налево на проспект Победы не уступил дорогу «Тойоте», которая ехала в прямом направлении со стороны улицы Ленинградской, — рассказали в Госавтоинспекции УМВД России по Комсомольску.