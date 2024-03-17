Начинающие водители столкнулись на перекрестке в Комсомольске

В Комсомольске произошло ДТП с участием молодых водителей из-за нарушения правил движения на перекрестке.
17 марта, в 16:40, на перекрестке в районе дома № 25 Комсомольского шоссе столкнулись два автомобиля: «Сузуки Эскудо» и «Тойота Спринтер Кариб».
— 19-летний водитель «Сузуки» с 1,5-летним стажем при повороте налево на проспект Победы не уступил дорогу «Тойоте», которая ехала в прямом направлении со стороны улицы Ленинградской, — рассказали в Госавтоинспекции УМВД России по Комсомольску.
В результате столкновения девушка за рулем «Тойоты» с водительским стажем семь месяцев получила травмы, не требующие госпитализации. Все участники ДТП были пристегнуты ремнями безопасности.