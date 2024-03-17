На Купянском направлении отразили три контратаки ВСУ

На купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение формированиям противника в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области. Отражены три контратаки штурмовых групп 30-й, 32-й механизированных и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.