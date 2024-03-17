ВС России отразили девять атак ВСУ на Авдеевском направлении

На авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Тоненькое, Северное и Орловка Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражены девять контратак штурмовых групп 24-й, 47-й, 53-й механизированных, 59-й мотопехотной, 3-й штурмовой и 78-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское, Шумы, Новобахмутовка, Водяное, Бердычи и Первомайское Донецкой Народной Республики.