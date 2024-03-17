В Бердянске предотвратили покушение на доверенное лицо Путина

«Украинские террористы готовили теракт, но ничего у них не получилось. Их преступные планы были сорваны профессиональными действиями сотрудников российских спецслужб», — сказал собеседник агентства.
Идет розыск всех причастных к подготовке теракта, добавил Рогов.
Накануне вечером в оперативных службах сообщили, что в Бердянске сработало взрывное устройство, жертв нет.
В новых регионах России впервые проводится голосование на выборах президента. По данным на 12:00 мск, явка в Запорожской области превысила 80%.