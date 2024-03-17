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В Бердянске предотвратили покушение на доверенное лицо Путина

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар — РИА Новости. Российские спецслужбы в Бердянске предотвратили покушение на доверенное лицо кандидата в президенты Владимира Путина, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией», сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов.
Источник: © РИА Новости

«Украинские террористы готовили теракт, но ничего у них не получилось. Их преступные планы были сорваны профессиональными действиями сотрудников российских спецслужб», — сказал собеседник агентства.

Идет розыск всех причастных к подготовке теракта, добавил Рогов.

Накануне вечером в оперативных службах сообщили, что в Бердянске сработало взрывное устройство, жертв нет.

В новых регионах России впервые проводится голосование на выборах президента. По данным на 12:00 мск, явка в Запорожской области превысила 80%.