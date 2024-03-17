Украинские войска обстреляли поселок Теткино в Курской области

«Поселок Теткино Глушковского района был обстрелян со стороны Украины. В результате повреждения линий электропередачи часть домов в населенном пункте обесточена… Также повреждено 5 домовладений», — написал Старовойт..
Губернатор пообещал, что власти помогут собственникам поврежденного имущества.
Курская область граничит с Сумской областью Украины, регулярно подвергается обстрелам и атакам БПЛА. Глушковский район является приграничным. Поселок Теткино Глушковского района, подвергался ударам со стороны Украины пять дней подряд — со вторника по субботу, сообщал Роман Старовойт.
Минобороны РФ накануне заявило, что подразделения российских войск совместно с пограничной службой ФСБ России не допустили нарушения госграницы украинскими террористическими формированиями в Курской области. Во вторник с 8.00 до 8.25 были отбиты четыре атаки украинских ДРГ, пытавшихся прорваться на приграничную территорию в районе Теткино. По информации Минобороны, противник отброшен, понеся значительные потери.