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Украинские войска обстреляли поселок Теткино в Курской области

ВОРОНЕЖ, 17 мар — РИА Новости. Приграничный поселок Теткино Курской области подвергается обстрелам со стороны Украины шестой день подряд, повреждена линия электропередачи и пять домовладений, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале.
Источник: © РИА Новости

«Поселок Теткино Глушковского района был обстрелян со стороны Украины. В результате повреждения линий электропередачи часть домов в населенном пункте обесточена… Также повреждено 5 домовладений», — написал Старовойт..

Губернатор пообещал, что власти помогут собственникам поврежденного имущества.

Курская область граничит с Сумской областью Украины, регулярно подвергается обстрелам и атакам БПЛА. Глушковский район является приграничным. Поселок Теткино Глушковского района, подвергался ударам со стороны Украины пять дней подряд — со вторника по субботу, сообщал Роман Старовойт.

Минобороны РФ накануне заявило, что подразделения российских войск совместно с пограничной службой ФСБ России не допустили нарушения госграницы украинскими террористическими формированиями в Курской области. Во вторник с 8.00 до 8.25 были отбиты четыре атаки украинских ДРГ, пытавшихся прорваться на приграничную территорию в районе Теткино. По информации Минобороны, противник отброшен, понеся значительные потери.