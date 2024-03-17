В Могилеве задержали иностранца — посредника телефонных мошенников

Мужчина признался, что специально приехал в Беларусь, чтобы забирать сумки с вещами и деньгами обманутых пенсионеров у курьеров службы доставки, средства переводить на специальный счет, рассказали в ведомстве.



Сообщается, что его задержали фигуранта после получения очередной посылки от 86-летней могилевчанки.



«Пенсионерке сообщили, что ее дочь якобы стала виновницей ДТП. По указанию аферистов женщина передала курьеру сумку с почти 10 тысячами рублей в эквиваленте. Злоумышленник не успел перевести деньги, их вернут потерпевшей. Также установлено, что накануне он совершил аналогичное преступление в Бобруйске, забрав у 84-летней женщины более 35 тысяч рублей в разной валюте», — говорится в сообщении.



Возбуждено уголовное дело за мошенничество.

