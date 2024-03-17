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Нижегородский аэропорт принял восемь самолетов в качестве запасного аэродрома

Воздушные суда следовали в Москву.
Источник: Комсомольская правда

Международный аэропорт имени Чкалова принял восемь самолетов в качестве запасного аэродрома 17 марта. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского аэропорта.

Восемь воздушных судов, которые приняли в Нижнем Новгороде, следовали в аэропорты московского авиационного узла.

— В настоящее время все суда вылетели в пункт назначения, — отмечают в пресс-службе аэропорта имени Чкалова.

Ранее сообщалось, что нижегородская транспортная прокуратура проверяет причины, по которым самолет, следовавший в Египет, вернулся в аэропорт Нижнего Новгорода.

Утром 5 марта, самолет, вылетевший из Нижнего Новгорода в Египет, сделал небольшой крюк и вернулся обратно в аэропорт. Возврат был совершен по техническим причинам — неисправности топливной системы.