Нижегородский аэропорт принял восемь самолетов в качестве запасного аэродрома

Международный аэропорт имени Чкалова принял восемь самолетов в качестве запасного аэродрома 17 марта. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского аэропорта.
Восемь воздушных судов, которые приняли в Нижнем Новгороде, следовали в аэропорты московского авиационного узла.
— В настоящее время все суда вылетели в пункт назначения, — отмечают в пресс-службе аэропорта имени Чкалова.
Ранее сообщалось, что нижегородская транспортная прокуратура проверяет причины, по которым самолет, следовавший в Египет, вернулся в аэропорт Нижнего Новгорода.
Утром 5 марта, самолет, вылетевший из Нижнего Новгорода в Египет, сделал небольшой крюк и вернулся обратно в аэропорт. Возврат был совершен по техническим причинам — неисправности топливной системы.