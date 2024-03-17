В Белгородской области сбили семь украинских беспилотников

«Дежурными средствами ПВО семь украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Белгородской области», — подчеркнули в ведомстве.
Уточняется, что попытка ВСУ совершить террористическую атаку произошла около 14:30 мск.
Последние несколько дней Белгородская область подвергается массированным ударам со стороны ВСУ. В частности, в воскресенье утром глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде от прилета снаряда в частный дом погибла 16-летняя девушка. Также пострадал ее отец, его госпитализировали.
Как сообщили в Минобороны, средства ПВО около 8:00 мск уничтожили в небе над Белгородской областью девять снарядов РСЗО RM-70 «Вампир» и три боеприпаса реактивной системы «Ураган».
В регионе с 11 апреля 2022 года действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы Белгородской области с Украиной — 350 километров.