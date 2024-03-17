В Белгородской области сбили семь украинских беспилотников

Последние несколько дней Белгородская область подвергается массированным ударам со стороны ВСУ. В частности, в воскресенье утром глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде от прилета снаряда в частный дом погибла 16-летняя девушка. Также пострадал ее отец, его госпитализировали.