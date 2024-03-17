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В Белгородской области сбили семь украинских беспилотников

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны перехватили еще семь украинских дронов в Белгородской области, сообщили в Минобороны.
Источник: © РИА Новости

«Дежурными средствами ПВО семь украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Белгородской области», — подчеркнули в ведомстве.

Уточняется, что попытка ВСУ совершить террористическую атаку произошла около 14:30 мск.

Последние несколько дней Белгородская область подвергается массированным ударам со стороны ВСУ. В частности, в воскресенье утром глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде от прилета снаряда в частный дом погибла 16-летняя девушка. Также пострадал ее отец, его госпитализировали.

Как сообщили в Минобороны, средства ПВО около 8:00 мск уничтожили в небе над Белгородской областью девять снарядов РСЗО RM-70 «Вампир» и три боеприпаса реактивной системы «Ураган».

В регионе с 11 апреля 2022 года действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы Белгородской области с Украиной — 350 километров.