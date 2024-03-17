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Пытались незаконно ввезти в Молдову два мотоцикла: транспортные средства конфисковали, мужчинам грозит штраф

На КПП «Леушены» остановили двух мужчин с гражданством Молдовы и Румынии, которые пыталась незаконно ввезти в страну два мотоцикла.
Источник: Комсомольская правда

На КПП «Леушены» остановили двух мужчин с гражданством Молдовы и Румынии, которые пыталась незаконно ввезти в страну два мотоцикла. Об этом сообщает погранполиция.

По данным правоохранителей, во время досмотра микроавтобуса марки «Volkswagen Crafter», который следовал из Великобритании, у сотрудников погранполиции возникли подозрения относительно содержимого авто, поэтому его тщательно проверили.

В ходе проверки автомобиля, в котором находились 33-летний водитель и 29-летний пассажир, правоохранители обнаружили два мотоцикла марок «Triumph» и «Kawasaki».

Незадекларированные пранспортные средства изъяты и подлежат конфискации, а мужчинам грозит штраф.

штрафы