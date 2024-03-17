Пытались незаконно ввезти в Молдову два мотоцикла: транспортные средства конфисковали, мужчинам грозит штраф

На КПП «Леушены» остановили двух мужчин с гражданством Молдовы и Румынии, которые пыталась незаконно ввезти в страну два мотоцикла. Об этом сообщает погранполиция.
По данным правоохранителей, во время досмотра микроавтобуса марки «Volkswagen Crafter», который следовал из Великобритании, у сотрудников погранполиции возникли подозрения относительно содержимого авто, поэтому его тщательно проверили.
В ходе проверки автомобиля, в котором находились 33-летний водитель и 29-летний пассажир, правоохранители обнаружили два мотоцикла марок «Triumph» и «Kawasaki».
Незадекларированные пранспортные средства изъяты и подлежат конфискации, а мужчинам грозит штраф.