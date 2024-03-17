Безработный мужчина воровал деньги в религиозных организациях Минска и Гродно

Житель Минска похищал деньги в религиозных организациях, мужчину вычислили и будут судить. Об этом в прокуратуре Заводского района сообщили агентству «Минск-Новости».
Так, в кражах обвиняют 41-летнего безработного ранее неоднократно судимого минчанина. Одна кражу фигурант совершил в столице на улице Павлова ранним утром 7 августа 2023-го. В храме мужчина незаметно вскрыл замок ящика для пожертвований, украл 800 белорусских рублей и скрылся. Через пару дней минчанин вернулся в этот же храм, чтобы повторить кражу, но в тот раз было много прихожан. А еще его узнал служитель, который показал ему запись с камеры видеонаблюдения. Мужчина во всем сознался и написал расписку, что вернет все деньги в ближайшее время, но не сделал этого.
Через два месяца, 9 октября, уже в Гродно обвиняемый днем зашел в религиозную благотворительную организацию и, увидев, в незапертом кабинете женскую сумочку похитил из нее 4200 евро и 1800 белрублей, после чего на такси вернулся в Минск.
Вора задержали по месту жительства. Его будут судить за кражи. До суда он находится под стражей.