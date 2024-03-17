Безработный мужчина воровал деньги в религиозных организациях Минска и Гродно

Так, в кражах обвиняют 41-летнего безработного ранее неоднократно судимого минчанина. Одна кражу фигурант совершил в столице на улице Павлова ранним утром 7 августа 2023-го. В храме мужчина незаметно вскрыл замок ящика для пожертвований, украл 800 белорусских рублей и скрылся. Через пару дней минчанин вернулся в этот же храм, чтобы повторить кражу, но в тот раз было много прихожан. А еще его узнал служитель, который показал ему запись с камеры видеонаблюдения. Мужчина во всем сознался и написал расписку, что вернет все деньги в ближайшее время, но не сделал этого.