Российские силы сбили украинский вертолет Ми-8 в Сумской области

Ведомство также распространило кадры уничтожения вертолета.
«В районе населенного пункта Лукашовка Сумской области расчетами ПЗРК “Верба” подразделениями группировки войск прикрытия государственной границы Российской Федерации сбит вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины, осуществлявший полет в направлении населенного пункта Козинки Белгородской области», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Ранее в этот день сообщалось, что Вооруженные силы (ВС) РФ пресекли все попытки проникновения на приграничную территорию России, в Белгородскую область, диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) украинских боевиков.
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.