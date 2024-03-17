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Российские силы сбили украинский вертолет Ми-8 в Сумской области

В Сумской области ПЗРК «Верба» сбил вертолет Ми-8 Вооруженных сил Украины (ВСУ), который осуществлял полет в направлении Белгородской области. Об этом в воскресенье, 17 марта, сообщили в Министерстве обороны России.

Ведомство также распространило кадры уничтожения вертолета.

«В районе населенного пункта Лукашовка Сумской области расчетами ПЗРК “Верба” подразделениями группировки войск прикрытия государственной границы Российской Федерации сбит вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины, осуществлявший полет в направлении населенного пункта Козинки Белгородской области», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Ранее в этот день сообщалось, что Вооруженные силы (ВС) РФ пресекли все попытки проникновения на приграничную территорию России, в Белгородскую область, диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) украинских боевиков.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.