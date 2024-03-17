В Новосибирске водитель Porsche Cayenne пострадал в массовом ДТП

«Наш подписчик поделился кадрами с моментом массового ДТП, на которых видно, что водитель Жигулей решил проскочить на красный сигнал светофора и въехал в Порш, а тот отскочил в БМВ, Торнео и Аккорд», — говорится в сообщении подписчика паблика «АСТ-54».